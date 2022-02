Leipzig

Neue Gleise und Jobs: Deutsche Bahn investiert in Sachsen

14.02.2022, 05:25 Uhr | dpa

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr in Sachsen rund 690 Millionen Euro in die Infrastruktur investieren. Mit dem Geld sollen 110 Kilometer Gleise, 105 Weichen und 16 Brücken erneuert werden. Es werde so viel wie noch nie gebaut, erklärte Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla. Voriges Jahr hatte die Bahn in Sachsen nach eigenen Angaben 490 Millionen Euro investiert.

Auch 40 Bahnhöfe und Haltepunkte sollen modernisiert werden. Dabei geht es häufig darum, barrierefreie Zugänge zu schaffen. Unter anderem werde in diesem Jahr am Hauptbahnhof Dresden, in Borna und in Flöha gebaut. Einer der Schwerpunkte beim Schienenausbau sei die Sachsen-Franken-Magistrale.

Die Bahn plant außerdem, ihr Personal in Sachsen aufzustocken. In diesem Jahr sollen 300 Ingenieurinnen und Ingenieure sowie Fachkräfte für Ausbau und Instandhaltung eingestellt werden.