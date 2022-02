Leipzig

Buchmesse-Gastland Portugal präsentiert Literatur

15.02.2022, 12:03 Uhr | dpa

Das Gastland Portugal will trotz der Absage der Leipziger Buchmesse seine Literatur in Deutschland präsentieren. Geplant seien Lesungen mit Autorinnen und Autoren in Leipzig sowie Aktionen in Buchhandlungen, teilten die Programmverantwortlichen am Dienstag mit.

Auf der Messe im März hätte es 42 Veranstaltungen geben sollen. Mehr als 50 Titel seien im Rahmen der Gastland-Pläne neu in deutscher Sprache erschienen oder würden demnächst vorgestellt, hieß es. Portugal war schon voriges Jahr als Buchmesse-Gastland geplant gewesen und wurde in diesem Jahr erneut von der Messe-Absage ereilt.