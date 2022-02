Nach möglicher Explosion

Brand in einem Wohnblock – drei Menschen verletzt

20.02.2022, 17:32 Uhr | t-online

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Leipzig wurden drei Personen verletzt. Die Feuerwehr vermutet eine Explosion als Ursache.

Am Sonntagnachmittag kam es in der Breisgaustraße in Leipzig zu einem Brand in einer Wohnung eines elfgeschossigen Mehrfamilienhauses. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Menschen verletzt – sie konnten vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden, das teilte die Feuerwehr Leipzig auf ihrem Twitter-Account mit.

Die Ursache für den Brand ist aktuell unklar. Die Feuerwehr vermutet derzeit eine Explosion oder Verpuffung. Das Wohnhaus sei aktuell wieder freigegeben. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr waren unter anderem mit Drehleitern vor Ort.