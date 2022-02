Halle (Saale)

Nach Corona-Pause wieder Museumsnacht Halle-Leipzig

23.02.2022, 13:20 Uhr | dpa

Unter dem Motto "Vielfalt erleben" steht in diesem Jahr die gemeinsame Museumsnacht von Halle und Leipzig. Am 7. Mai laden die beiden Städte die Besucher wieder ein, die ganze Palette der Museumslandschaft an einem Samstagabend mit einem Ticket zu erkunden. Dies teilten die Organisatoren am Mittwoch mit. Insgesamt 82 Museen, Galerien und Sammlungen werden unter Einhaltung der Corona-Regeln geöffnet sein.

Um die in diesem Jahr erwarteten Besucherströme räumlich und zeitlich zu verteilen, werde es auf der Internetseite unter www.museumsnacht-halle-leipzig.de eine Übersicht der Auslastung der Einrichtungen in Echtzeit geben. Daran können sich die Gäste der Museumsnacht bei der Auswahl ihrer Ziele für den Abend orientieren, wie die Organisatoren mitteilten. Die beliebte Museumsnacht war in den vergangenen zwei Jahren wegen der Pandemie ausgefallen. Stattdessen gab es Online-Angebote.