Hannover 96 soll für RB Leipzig kein Stolperstein werden

02.03.2022, 02:01 Uhr | dpa

Auf dem Weg zum ersten Titel der jungen Vereinsgeschichte von RB Leipzig soll Hannover 96 nicht zum Stolperstein werden. Im Viertelfinale des DFB-Pokals tritt der Bundesligist am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky/Sport 1) beim Zweitligisten an und hat dabei sein komplettes Aufgebot dabei. Auch Nationalspieler Marcel Halstenberg kann nach langwierigen Verletzungen erstmals in dieser Saison auf einen Kurz-Einsatz hoffen.

Nachdem mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen die bislang besten Mannschaften dieser Saison frühzeitig gescheitert sind, wird RB als Top-Favorit auf den Pokalgewinn gehandelt. "Wir nehmen die Favoritenrolle an. Für jeden wäre es ja nun eine Enttäuschung, wenn wir den Pokal nicht holen", sagte RB-Trainer Domenico Tedesco.