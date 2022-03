Leipzig

Mann bewirft Frau im Streit mit Meerschweinchen

03.03.2022, 13:14 Uhr | dpa

Im Streit hat ein betrunkener 20-Jähriger einer 37-Jährigen ein Meerschweinchen ins Gesicht geworfen. Außerdem habe der Mann die Frau in der Wohnung im Leipziger Stadtteil Gohlis-Nord in der Nacht zu Donnerstag geschlagen, beleidigt und bespuckt und sie dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Tier sei bei dem Vorfall unverletzt geblieben, hieß es. Die Frau habe die Wohnung an den 20-Jährigen untervermietet, so ein Sprecher der Polizei.

Der junge Mann soll im weiteren Verlauf Widerstand gegen die Polizeibeamten geleistet haben und sei aggressiv gewesen. Er wurde daraufhin in Polizeigewahrsam gebracht. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Außerdem werde ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz geprüft.