Leipziger Handballer unterstützen Crowdfunding für Ukraine

03.03.2022, 17:44 Uhr | dpa

Die Handballer des Bundesligisten SC DHfK Leipzig unterstützen in Zusammenarbeit mit der Stadt und ihrem Hauptsponsor (Leipziger Gruppe) eine neue Crowdfunding-Kampagne für die Opfer des Krieges in der Ukraine. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, sollen über die Plattform "Leipziger Crowd" in den kommenden zwei Wochen 609.869 Euro für Hilfsprojekte in der Ukraine sowie Schutzsuchenden in Leipzig gesammelt werden. Die Summe entspräche einer Spende von einem Euro je Einwohner der Stadt. Zudem hat der Club ein Sondertrikot aufgelegt, dessen Erlöse an "Kinder, die Opfer von Krieg und Vertreibung wurden, gespendet werden".