Hunderte warten auf Einlass

Massenandrang vor Techno-Klub – Polizisten verletzt

06.03.2022, 15:08 Uhr | dpa

Polizei und Rettungskräfte stehen inmitten hunderter Menschen: Vor den Klubs in Leipzig bildeten sich am Samstag lange Schlangen. (Quelle: NEWS5/Grube)

Nach einer langen Corona-Pause haben auch in Leipzig wieder die Klubs geöffnet – und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Hunderte Menschen drängten sich vor den Türen.

Vor dem Leipziger Techno-Klub "Distillery" ist in der Nacht zu Sonntag nach einem Massenandrang die Lage zeitweise eskaliert. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, wurden Beamte zum Einsatz gerufen, um die Situation in den Griff zu bekommen. Etwa 1.000 junge Leute hätten vor dem bereits gefüllten Klub auf Einlass gewartet. Es sei zu Gedränge gekommen, ein Mann habe zwei Polizisten mit Schlägen leicht verletzt.

Mit der neuen Corona-Schutzverordnung in Sachsen dürfen seit Freitag auch wieder Klubs zum Tanzen öffnen. Der Betreiber der "Distillery" hatte auf der Website als Bedingung für einen Einlass die 2G-plus-plus-Regel formuliert. Demnach sollten nur Menschen Zutritt erhalten, die genesen oder geimpft sowie geboostert sind, und zusätzlich einen tagesaktuellen Test vorlegen konnten. Der Klub hatte dazu ein eigenes Testcenter eingerichtet und Gäste gebeten, sich schon bis 18 Uhr testen zu lassen, damit es am Abend schneller vorangehe.

Am Freitag war es in Berlin zu ähnlichen Szenen gekommen: Dort hatten sich bis zu 2.000 Menschen auf dem Hof eines Klubs gedrängt. Mehrere Menschen hätten Panikattacken erlitten, ein Mann sei in Ohnmacht gefallen, hieß es. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus.