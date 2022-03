"Frieden in der Welt"

Friedenstaube leuchtet auf Völkerschlachtdenkmal

10.03.2022, 11:23 Uhr | t-online, KS

Aktion in Leipzig: Zahllose Menschen gehen mit Kerzen vor dem Völkerschlachtdenkmal entlang, an das eine überdimensionale Friedenstaube projiziert wird. (Quelle: Jan Woitas/dpa)

Um ein Zeichen für die Ukraine zu setzen, hat die Stadt Leipzig eine überdimensionale Friedenstaube auf das Völkerschlachtdenkmal projiziert. Bürger versammelten sich vor Ort und zündeten Kerzen.

Am Mittwoch hat die Stadt Leipzig gegen 19 Uhr ein Zeichen für Frieden in der Welt setzen wollen und auf das Völkerschlachtdenkmal im Südosten eine Friedenstaube projiziert. Zu der Aktion gesellten sich viele Bürger der Stadt und zündeten mitgebrachte Kerzen an.

Aktion in Leipzig: Ein Mann steht mit einem leuchtenden Peace-Zeichen auf dem Rücken vor dem Völkerschlachtdenkmal. (Quelle: Jan Woitas/dpa)



Das Denkmal stehe für Frieden und Völkerverständigung in ganz Europa, so Dr. Anselm Hartinger, Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums und Geschäftsführung der Stiftung Völkerdenkmal. Die Botschaft war klar: Leipzig wünscht sich "Frieden in der Welt".

Die Initiative Leipziger Künstler hatte die Aktion gemeinsam mit der Stiftung Völkerschlachtdenkmal umgesetzt und wurde von der Stadt Leipzig unterstützt.