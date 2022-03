Verdächtiger festgenommen

17-jähriger soll jungen Mann in Straßenbahn getötet haben

10.03.2022, 19:22 Uhr | t-online, mtt

In einer Leipziger Straßenbahn sind zwei Männer in Streit geraten. Einer der beiden zückte einen spitzen Gegenstand – und stach damit auf seinen Kontrahenten ein. Der Schwerverletzte starb im Krankenhaus. Nun wurde ein 17-jähriger Verdächtiger festgenommen.

Seit dem späten Mittwochabend hat die Polizei Leipzig einen Mann gesucht, der in einer Straßenbahn einen 19-Jährigen getötet hatte. Am Donnerstagnachmittag wurde dann ein Tatverdächtiger gefasst, der junge Mann ist erst 17 Jahre alt und damit noch minderjährig.



Der Verdächtige wurde wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern weiterhin an.

Wie die Beamten zuvor mitteilten, war es am Mittwoch gegen 17.40 Uhr in einer Leipziger Tram der Linie 3 zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen. Im Zuge des Streits zog der Täter einen bislang von der Polizei nicht näher bezeichneten spitzen Gegenstand und stach zu.

Angriff in Leipziger Straßenbahn: Polizei ermittelt weiter

Der schwerverletzte 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Doch die Ärzte konnten ihm nicht mehr helfen, der junge Mann starb. Der Angreifer flüchtete an der Haltestelle "Am Adler". Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln nun mit Hochdruck.



Wie ein Polizeisprecher t-online sagte, gab es konkrete Hinweise auf einen Verdächtigen, weshalb die Polizei zunächst nicht mit einer Beschreibung des mutmaßlichen Täters an die Öffentlichkeit ging.

Auch wie oft der Täter zugestochen hat, wo er das Opfer traf und welche Waffe er genau nutzte, will die Polizei offiziell nicht mitteilen. Zudem bleibt momentan noch unklar, worum es in dem Streit zwischen den Männern ging. Polizeisprecher Olaf Hoppe zu t-online: "All das ist Täterwissen." Aus ermittlungstaktischen Gründen werde die Polizei daher aktuell keine Auskunft dazu erteilen.

Mehrere Medien berichteten unterdessen, der Angreifer habe ein Messer gehabt. Laut "Bild" stach der Täter mehrfach zu. Bilder vom Tatort zeigen Blutspritzer auf dem Boden der Straßenbahn im Bereich einer Tür.