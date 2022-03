Supermarkt überfallen

Räuber flüchtete mit Fahrrad vor Polizei

25.03.2022, 15:25 Uhr | dpa

Ein Mountainbike in der Nahaufnahme (Symbolfoto): In Leipzig flüchtete ein unbekannter Mann nach seinem Überfall mit einem Fahrrad. (Quelle: agefotostock/imago images)

Nachdem er bei einem Raubüberfall auf einen Supermarkt eine stolze Summe erbeutet hatte, ist in bisher unbekannter Täter in Leipzig vor der Polizei geflüchtet – mit seinem Fahrrad.

Ein Unbekannter hat einen Supermarkt in Leipzig überfallen und die 26 Jahre alte Kassiererin bedroht. Der Mann forderte bei seinem Raub am Donnerstagabend die unverzügliche Herausgabe von Bargeld. So teilte es die Polizei am Freitagmorgen mit.

Die junge Frau war völlig schockiert und übergab dem Täter einen Betrag im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Mann flüchtete samt Beute auf einem Fahrrad.