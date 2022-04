Bislang größte Ausstellung

Leipziger Landwirtschaftsausstellung Agra öffnet

21.04.2022, 08:52 Uhr | dpa

Die Messehalle in Leipzig (Archivbild): Die diesjährige Agra soll die größte aller Zeiten werden. (Quelle: Christian Grube/imago images)

Die Landwirtschaftsausstellung Agra wird in Leipzig eröffnet. Dieses Jahr werden über 1.000 Aussteller erwartet. Dabei wird dem russischen Krieg in der Ukraine eine besondere Rolle beigemessen.

Mehr als 1.000 Aussteller sind bei der am Donnerstag beginnenden Landwirtschaftsausstellung Agra auf der Messe in Leipzig angemeldet. "Mit fast 200 Programmpunkten ist das die größte Agra, die wir je hatten", sagte Ausstellungssprecher Norbert Schmid.

Schwerpunkte sind Biodiversität im Pflanzenbau, Tierwohl und regionale Erzeugung. "Das sind Themen, die aktuell nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für die Verbraucher interessant sind", sagte Schmid. Die Ausstellung endet am Sonntag.

Leipzig: Umweltschutz im Zentrum der Ausstellung

"Beim Thema Biodiversität versuchen wir, den Besuchern näher zu bringen, wie sich Umwelt-, Arten- und Klimaschutz bei gleichzeitig notwendiger Wirtschaftlichkeit für die landwirtschaftlichen Betriebe realisieren lassen." Unter anderem werde dabei auch ein Blick auf Pflanzen wie Kichererbsen oder Quinoa geworfen. Diese würden immer mehr heutigen Ernährungsgewohnheiten entsprechen, seien für die Landwirtschaft in Mitteldeutschland jedoch noch relativ neu.

Beim Thema Tierwohl beschäftigt sich die Agra etwa mit der künftigen Haltung von Hühnern, Schweinen und Rindern. "Wir zeigen vieles in der praktischen Anwendung und die Besucher können vieles auch selbst ausprobieren", sagte Schmid.

Expertenforum für Folgen des Ukraine-Kriegs

Nah am Verbraucher sei auch das Thema der regionalen Erzeugung aufgebaut. Unter anderem werden Produkte aus verschiedenen mitteldeutschen Regionen angeboten, in einer Schauküche wird gekocht und es werden Bierverkostungen veranstaltet. "Die Idee ist, den Leuten so die Wertigkeit hiesiger Produkte näher zu bringen", erläuterte Schmid.

Auch der Krieg in der Ukraine wird auf der Agra thematisiert. "Natürlich stehen im Zusammenhang mit der Ukraine als 'Kornkammer Europas' viele Fragen zu den Auswirkungen im Raum", sagte Schmid.



Am Eröffnungstag sprechen darüber etwa Vertreter der Bauernverbände aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Experten vom Leibnitz-Institut für Agrarentwicklung und der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft.