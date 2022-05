Tödlicher Arbeitsunfall bei Dacharbeiten

Bei einem Arbeitsunfall in Leipzig Zentrum West ist ein Mann von einer Hebeb├╝hne gest├╝rzt und daraufhin verstorben. Der 47-J├Ąhrige nahm am Dienstagnachmittag Dacharbeiten vor, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei st├╝rzte er ├╝ber 20 Meter in die Tiefe. Die Ursache f├╝r den Unfall ist bisher unklar. Die Polizei ermittelt.