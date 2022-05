Was ist an der Kurt-Masur-Grundschule los? Innerhalb weniger Tage sind dort mehrere dutzend Sch├╝ler erkrankt ÔÇô und auch einige Lehrer. Die Stadt sucht nach der Ursache, bislang ohne Erfolg.

In Leipzig grassiert an einer Grundschule eine r├Ątselhafte Viruserkrankung. Innerhalb weniger Tage seien rund ein Drittel der mehr als 500 Kinder und Lehrer der Kurt-Masur-Grundschule an einer bislang unbekannten Krankheit erkrankt, berichten der MDR und die "Leipziger Volkszeitung" (LVZ).