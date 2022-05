Rekord-Unwetterschäden an Autos in Sachsen

Rekord-UnwetterschÀden an Autos in Sachsen

Im vergangenen Jahr sind bundesweit deutlich mehr Autos durch Unwetter zu Schaden gekommen als bisher. Auch in Sachsen meldeten die Versicherer Schadenssummen in zweistelliger Millionenhöhe.

Unwetter mit Sturm, Hagel, Blitz und Überschwemmungen haben nach Angaben der Versicherungsbranche im vergangenen Jahr MillionenschĂ€den an Autos in Sachsen verursacht. Der Gesamtverband der Deutsche Versicherungswirtschaft bezifferte die Schadenssumme am Donnerstag auf 10 Millionen Euro – bei rund 7900 EinzelschĂ€den.