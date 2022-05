Taxigebühren sollen wegen hoher Spritkosten steigen

In Leipzig soll Taxifahren teurer werden. Wegen der in k├╝rzester Zeit deutlich erh├Âhten Kraftstoffkosten infolge des Ukraine-Konflikts, sollen die Taxifahrer zur Existenzsicherung k├╝nftig pro Fahrt einen Euro mehr vom Fahrgast erhalten, teilte die Stadt am Freitag nach einer Sitzung der Verwaltungsspitze mit. Die Vorlage einer ├änderung der entsprechende Verordnung liege der Ratsversammlung vor. Diese werde am 18. Mai dar├╝ber abstimmen.