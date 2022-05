Polizeianwärter stürzt nach Feier aus Fenster von Polizeischule

Die Polizei in Sachsen kommt nicht aus den Schlagzeilen. Nun wurde bekannt, dass ein Polizeimeisteranw├Ąrter aus dem Fenster der Polizeischule Chemnitz gefallen ist und sich schwer verletzt hat. Der Mann hatte offenbar zuvor mit Kollegen gefeiert.

