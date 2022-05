Umweltschützer protestieren auf dem Weltverkehrsforum

Die Umweltschutzorganisation Robin Wood hat zum Auftakt des Weltverkehrsforums in Leipzig gegen die Subventionierung fossiler Kraftstoffe protestiert. Vier Kletterer seilten sich am Mittwochmorgen von einem Turm auf dem Messegelände ab und entrollten in etwa 25 Meter Höhe ein Protestplakat. Deutschland wehre sich noch immer gegen die Abschaffung des Dieselprivilegs, kritisierte die Mobilitätsreferentin der Organisation, Dominique Just. Zudem müsse eine Kerosinsteuer endlich auf europäischer oder internationaler Ebene geregelt werden.