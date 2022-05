Wie freizĂŒgig dĂŒrfen sich Soldaten im Netz zeigen? DarĂŒber wird an diesem Mittwoch vor dem Bundesverwaltungsgericht gestritten. Der Fall einer nach freier Liebe suchenden Soldatin erregt das Medieninteresse.

An diesem Mittwoch steht eine Kommandeurin der Bundeswehr vor dem Bundesverwaltungsgericht – und das Medieninteresse ist enorm. Denn der Fall der Kommandeurin ist pikant: Es geht um ihr Auftreten in einem Datingportal. Das Gericht in Leipzig lĂ€sst wegen des Andrangs von Journalisten nun keine weiteren Besucher zu der Verhandlung zu.