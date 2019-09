Hintergründe noch unklar

Unterricht an Mainzer Schule fällt wegen Vandalismus aus

18.09.2019, 10:10 Uhr | cf, t-online.de

Weil Unbekannte in einer Schule in Mainz massiv randaliert haben, fällt dort am Mittwoch komplett der Unterricht aus. Zu den Tätern gibt es noch keine Spur.

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch ins Rabanus-Maurus-Gymnasium in Mainz eingedrungen und haben dort randaliert, teilte die Polizei mit. Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr hatte der Hausmeister der Schule die umfangreichen Beschädigungen auf allen Etagen entdeckt und die Polizei alarmiert.

In Absprache mit der Polizei entschied die Schulleitung am Morgen, dass der gesamte Unterricht am Mittwoch ausfällt. Das sei nötig wegen der Tatortaufnahme durch die Ermittler und der anstehenden Aufräumarbeiten, hieß es. Das genaue Ausmaß der nächtlichen Aktion ist am Morgen allerdings noch nicht abzusehen.



Wie ein Polizeisprecher t-online.de sagte, wurden mehrere Türen im Gebäude eingetreten. Auch in den Klassenräumen seien Gegenstände umgeworfen und beschädigt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei allerdings nichts gestohlen worden. Seit dem Morgen sind Beamte der Spurensicherung vor Ort.







Zu den Tätern und zur Höhe des entstandenen Schadens gibt es derzeit noch keine Angaben. Die Schule informiert seit dem Morgen die Eltern der betroffenen Schüler darüber, dass sie diese anholen sollen.