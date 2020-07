Weiträumige Absperrungen

Mainzer Gericht wegen Bombendrohung evakuiert

07.07.2020, 10:11 Uhr | dpa, t-online.de

Blick auf das Landgericht in Mainz: Am Dienstagmorgen ging eine Bombendrohung ein. (Quelle: brennweiteffm/Archiv/imago images)

Die Mainzer Polizei hat eine Bombendrohung gegen das Land- und Amtsgericht erhalten. Darauf räumten sie das Gebäude. Die Hintergründe sind noch unklar.

Das Land- und das Amtsgericht in der Dieter-von-Isenburgstraße in Mainz sind am Dienstagmorgen nach einer Bombendrohung geräumt worden. Die umliegenden Straßen in der Innenstadt wurden weiträumig abgesperrt, wie eine Polizeisprecherin berichtete.

Die Drohung gegen das Gebäude sei gegen 7.30 Uhr bei der Polizei eingegangen. Einzelheiten waren zunächst unklar. Laut Mainzer Polizei bestünde keine Gefahr für Unbeteiligte.



Wie "MDR aktuell" berichtet, sollen auch Drohungen gegen das Amtsgericht Chemnitz sowie das Gericht in Lübeck und die Staatsanwaltschaft Erfurt eingegangen seien.