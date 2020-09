Vorfall in Innenstadt

Kneipenbesuch endet für zwei Männer im Krankenhaus

21.09.2020, 14:03 Uhr | t-online

In Mainz sollen zwei Männer vor einem Lokal in der Holzhofstraße angegriffen worden sein. Die Polizei fand einen der beiden bewusstlos am Boden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach einem Streit in einer Kneipe in der Mainzer Innenstadt sollen zwei Männer zusammengeschlagen worden sein. Wie die Polizei am Montag berichtet, ist es zu einer Auseinandersetzung in einer kleinen Gaststätte in der Holzhofstraße gekommen. Daraufhin verließen der 28- und 31-Jährige gegen 4 Uhr morgens das Lokal. Wie die Männer angaben, wurden sie dann vor dem Lokal angegriffen und verletzt.

Die Polizei fand einen der beiden beim Eintreffen bewusstlos am Boden. Der andere Mann hatte stark blutende Gesichtsverletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach weiteren Hinweisen zum Vorfall. Zwei Männer, die zuvor ebenfalls das Lokal besucht haben sollen, stehen im Verdacht an der Tat beteiligt gewesen zu sein.