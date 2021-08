Wer erkennt diese Männer?

Polizei sucht Wettbüro-Räuber mit Video

19.08.2021, 13:06 Uhr | t-online

Die beiden Täter im Wettbüro: Die Beute stopften sie in eine Lidl-Kühltasche. (Quelle: Polizei Rheinland-Pfalz)

Zwei Männer haben in Mainz ein Wettbüro überfallen und einen Angestellten mit vorgehaltener Waffe bedroht. Jetzt hat die Polizei ein Video der Tat veröffentlicht.

Die Polizei sucht seit Donnerstag per Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Männern, die Mitte Juli ein Wettbüro in Mainzer Stadtteil Weisenau überfallen haben. Auf der Seite der Polizei Rheinland-Pfalz haben die Ermittler nun ein Video der Tat veröffentlicht und hoffen so, Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen (hier kommen Sie zum Video).

Der aus den Aufnahmen zweier Überwachungskameras zusammengeschnittene Clip zeigt zwei maskierte Männer mit einer Schusswaffe. Sie tragen Kapuzen, Mundschutz und Handschuhe und bedrängen den 26-jährigen Angestellten des Büros.

Die beiden Täter beschreibt die Polizei wie folgt:



Täter 1: Etwa 170 Zentimeter groß, schmal, dunkler Kapuzenpullover, helle Kappe, OP-Maske, Jeans, markante Augenbrauen, südländischer Typ, zwischen 20-24 Jahre.



Täter 2: Etwa 185 Zentimeter groß, dicklich, dunkler Kapuzenpullover, OP-Maske, Jeans, auffällige Schnürschuhe, südländischer Typ, zwischen 20-24 Jahre.

Ihre Beute stopften die Männer laut Polizei in eine Kühltasche der Supermarktkette Lidl. Dabei habe es sich um einen "niedrigen Geldbetrag" gehandelt, hieß es.



Dann flüchteten sie zu Fuß in Richtung Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße. Der Überfall erfolgte am Abend des 16. Juli.



Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 melden.