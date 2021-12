Mainz

Corona-Impfungen für kleine Kinder in Praxen laufen an

14.12.2021, 16:31 Uhr | dpa

In den rheinland-pfälzischen Kinderarztpraxen sind die Corona-Impfungen für Jungen und Mädchen im Alter zwischen fünf und elf Jahren angelaufen. Darunter war am Dienstag auch die Praxis des Vorsitzenden des rheinland-pfälzischen Landesverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Lothar Maurer, in Frankenthal. Er berichtete, dass seine Praxis die bestellte Impfstoffmenge erhalten habe. Am ersten Tag wurden von seinem Praxisteam rund 20 Jungen und Mädchen geimpft - die meisten von ihnen haben Krankheitsfälle in ihren Familien.

Neben den Kinderarztpraxen sollen die neun Impfzentren des Landes die zweite Säule bei den Impfungen der Fünf- bis Elfjährigen bilden. Dort geht es an diesem Donnerstag los. Termine dafür wurden über ein Anmeldeportal und eine Hotline vergeben.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte am vergangenen Donnerstag angekündigt, die Corona-Impfung Kindern von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen und Kontakt zu Risikopatienten zu empfehlen. Aber auch gesunde Kinder sollen auf Wunsch und nach ärztlicher Aufklärung geimpft werden können.