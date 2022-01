Mainz

An starke Hinrunde anknüpfen: Mainz ohne Niakhaté bei RB

08.01.2022, 02:43 Uhr | dpa

Der FSV Mainz 05 will am Samstag bei RB Leipzig (15.30 Uhr/Sky) an die starke Hinrunde in der Fußball-Bundesliga anknüpfen. Mit 24 Punkten stehen die Rheinhessen vor dem Rückrundenstart sogar mit zwei Zählern Vorsprung direkt vor den Sachsen auf Tabellenplatz neun. Allerdings müssen die Mainzer in Leipzig auf Kapitän Moussa Niakhaté verzichten, der nach einem positiven Coronatest ausfällt. Für ihn könnte David Nemeth in die Dreierkette rücken. Weiter fehlen werden die Langzeitverletzten Jeremiah St. Juste und Dominik Kohr. Zudem fallen in Ádám Szalai nach seiner Kopf-OP und Marcus Ingvartsen wegen Adduktorenproblemen zwei von vier gelernten Stürmern aus.