Mainz

Biontech-Gründer mit Landesverdienstorden ausgezeichnet

26.01.2022, 15:35 Uhr | dpa

Die Gründer des Impfstoffherstellers Biontech, Özlem Türeci und Uğur Şahin, sind mit dem rheinland-pfälzischen Landesverdienstorden ausgezeichnet worden. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) überreichte den Wissenschaftlern die höchste Auszeichnung des Landes am Mittwoch zum Auftakt des 75. Geburtstagsjahres des Bundeslandes in Mainz. Mit der Entwicklung des Corona-Impfstoffs habe das Paar "unzählig vielen Menschen das Leben gerettet", sagte Dreyer in ihrer Laudatio. Die Forscher werden mit dem Orden für ihre außergewöhnlichen wissenschaftlichen und unternehmerischen Verdienste geehrt.

Der Verdienstorden des Landes wird seit 1982 jährlich für herausragende Leistungen für das Land und seine Bürger verliehen. Die Zahl der lebenden Ordensträger ist auf 800 begrenzt, derzeit sind es 730. Vorschläge können der Landtagspräsident und die Mitglieder der Landesregierung machen.

Unter den Ordensträgern sind bekannte Politiker wie der ehemalige Ministerpräsident Bernhard Vogel und der frühere Mainzer Oberbürgermeister Jockel Fuchs, Kulturschaffende wie der Schauspieler Mario Adorf, der Filmregisseur Edgar Reitz und der Kabarettist Dieter Hüsch sowie Sportler wie die Fußballspieler Hans-Peter Briegel und Fritz Walter. Der Kandidat der Linken für das Amt des Bundespräsidenten, der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert, gehört auch dazu sowie eine Reihe ehrenamtlich engagierter Menschen.

Türeci (54) und Şahin (56) haben bereits mehrere renommierte Auszeichnungen erhalten. Darunter sind der Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis, der Deutsche Zukunftspreis und der Akademiepreis des Landes Rheinland-Pfalz. Nächste Woche soll das Paar den Ehrenring der Universitätsmedizin Mainz bekommen. Türeci wählt im Februar auch den Bundespräsidenten mit.