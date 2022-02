Mainz

Mainzer empfangen Hoffenheim zum Bundesliga-Spiel

05.02.2022, 01:33 Uhr | dpa

Der 1. FSV Mainz 05 will am Samstag (15.30 Uhr/Sky) seine Heimstärke gegen die TSG 1899 Hoffenheim untermauern. Die Mannschaft von Trainer Bo Svensson gewann die letzten drei Partien in der Mewa Arena jeweils zu null. Zudem kassierten die Rheinhessen in dieser Saison zu Hause nur fünf Gegentreffer - Liga-Bestwert. Von den 27 Punkten wurden 21 im eigenen Stadion geholt.

Für Neuzugang Delano Burgzorg - der niederländische Angreifer kam von Heracles Almelo - ist ein Teileinsatz drin. Wieder im Kader steht der lange verletzte Dominik Kohr.