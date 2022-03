Mainz

Kran kippt um: Kapitän und Matrose schwer verletzt

22.03.2022, 07:45 Uhr | dpa

Bei Arbeiten an zwei Motorschiffen auf der Höhe des Winterhafens in Mainz sind der Kapitän und ein Matrose durch einen umgekippten Kran schwer verletzt worden. Der Kapitän des Schiffes wurde unter dem Kran eingeklemmt, der Matrose stürzte bei dem Unfall in den Laderaum, wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte. Mit einem zweiten Kran und der Bootsbesatzung des anderen Schiffes schaffte es der verletzte Matrose demnach noch, den defekten Kran anzuheben und den eingeklemmten Kapitän zu befreien.

Rettungskräfte stabilisierten die beiden Schwerverletzten und brachten sie mit einem Polizeiboot an Land, wie es hieß. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Warum der Kran am Montagabend umkippte, war noch unklar. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.