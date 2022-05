Inzidenz in Rheinland-Pfalz im Wochenvergleich gesunken

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Pandemie ist in Rheinland-Pfalz im Wochenvergleich weiter zurückgegangen. Sie lag am Donnerstag bei 533,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - nach 772,5 vor einer Woche, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz mitteilte (Stand 14.10 Uhr). Im Vergleich zum Vortag gab es eine leichte Zunahme: Am Mittwoch lag der Wert bei 513,3.