Untersuchungsausschuss befasst sich mit Katastrophenschutz

Der Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des rheinland-pf├Ąlzischen Landtags befasst sich an diesem Freitag im ├Âffentlichen Teil seiner Sitzung (9.30 Uhr) mit dem Thema Katastrophenschutz. Dazu sollen Vertreter des Fraunhofer-Instituts f├╝r Offene Kommunikationssysteme ├╝ber die Warn-App Katwarn berichten. Au├čerdem will der Jurist Bernd Grzeszick sein Rechtsgutachten zum Landesgesetz ├╝ber den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) vorstellen. Anschlie├čend richten die Mitglieder des Ausschusses ihren Blick auf den Katastrophenschutz in der Stadt Koblenz.

Die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft hatte vor wenigen Tagen Kritik an der Arbeit der Integrierten Leitstelle in Koblenz in der Ahr-Flutnacht im Juli 2021 mit 134 Todesopfern zur├╝ckgewiesen. Diese Einsatzzentrale f├╝r Rettungsdienst und Katastrophenschutz soll trotz Tausender eingehender Notrufe die Anwohner nicht eigenst├Ąndig vor dem Hochwasser gewarnt haben. Denn laut dem rheinland-pf├Ąlzischen Innenministerium h├Ątte daf├╝r erst "vom Einsatzleiter eine unterzeichnete schriftliche Aufforderung in Form eines Vordrucks in die Integrierte Leitstelle per Fax oder Mail gesandt werden" m├╝ssen. Solche Anweisungen soll es im Chaos der Flutnacht nicht gegeben haben.