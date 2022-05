Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz unter Vorwochenniveau

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Freitag unter dem Stand der Vorwoche geblieben. Das Landesuntersuchungsamt ermittelte einen Wert von 548,1 nach 533,4 am Donnerstag und 718,7 am Freitag vergangener Woche.