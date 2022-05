Kurs soll Ärzte beim beruflichen Wiedereinstieg unterstützen

├ärztinnen und ├ärzten, die nach einer l├Ąngeren beruflichen Auszeit zur├╝ck in ihre alte T├Ątigkeit wollen, soll ein besonderer Kurs beim Wiedereinstieg helfen. An zwei Pr├Ąsenztagen am 9. und 13. Juni sowie in mehrst├╝ndigen Online-Phasen sollen wichtige Themen unter anderem aus der Notfallmedizin, der haus├Ąrztlichen Praxis sowie zu psychischen Erkrankungen behandelt werden, um eventuelle Wissensl├╝cken zu schlie├čen. Auch ├╝ber Neuerungen in Diagnostik und Therapie soll informiert werden, wie die Akademie f├╝r ├ärztliche Fortbildung in Rheinland-Pfalz mitteilte.