Mehrheit der Rheinland-Pfälzer fühlt sich Land verbunden

75 Jahre nach der Verabschiedung der rheinland-pfälzischen Landesverfassung fühlt sich laut einer Umfrage die Mehrheit der Menschen in Rheinland-Pfalz ihrem Land verbunden. 71 Prozent der Befragten geben an, sich dem Land sehr eng oder eng verbunden zu fühlen, wie eine Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) Mainz für das "SWR Politikmagazin Zur Sache Rheinland-Pfalz" ergab. Nur 4 Prozent fühlten sich demnach Rheinland-Pfalz nicht verbunden. Am 18. Mai 2022 jährt sich die Verabschiedung der Landesverfassung zum 75. Mal.