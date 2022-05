Landkreistag: Zu wenig Geld für Sirenen-Förderung

Mainz Landkreistag: Zu wenig Geld f├╝r Sirenen-F├Ârderung Von dpa 14.05.2022 - 08:47 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die von Bund und Land bereitgestellten acht Millionen Euro f├╝r den Ausbau des Sirenensystems in Rheinland-Pfalz reichen nach Ansicht des Landkreistages bei Weitem nicht aus. Die Summe m├╝sse aufgestockt werden, sagte der Direktor des rheinland-pf├Ąlzischen Landkreistages, Burkhard M├╝ller, am Freitag nach Beratungen mit Kommunalvertretern und Katastrophenschutzinspekteuren in Ulmen (Landkreis Cochem-Zell). Es sei wichtig, die Bev├Âlkerung im Katastrophenfall schnell und gut informieren zu k├Ânnen - "und da wollen wir fl├Ąchendeckend das neueste Material haben".

Zun├Ąchst einmal soll es nach M├╝llers Worten eine Bestandsaufnahme bestehender Sirenenanlagen und m├Âglicher L├╝cken geben. Das neue Warnsystem werde auch Thema in der Enquete-Kommission des Landtags. Das Gremium soll Handlungsempfehlungen f├╝r den Katastrophenschutz und die Anpassung an den Klimawandel entwickeln. M├╝ller sitzt als Experte f├╝r die Strukturen des Katastrophenschutzes in dem Gremium.