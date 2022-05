360 Kilo schwerer Kaiserkopf in Sonderausstellung

Ein in der spätrömischen Stadtmauer in Mainz gefundener Kaiserkopf gehört zu den wichtigsten Exponaten der Sonderausstellung "Niedergang oder Neuanfang? - Mainz und Köln zwischen Antike und Mittelalter". Der 360 Kilogramm schwere und dreifach überlebensgroße Steinkopf wurde am Montag mit Hilfe eines Spezialkrans im Mainzer Landesmuseum aus 3,50 Metern Höhe heruntergehoben.

Der Kolossalkopf sei bereits 1722 in der Stadtmauer zwischen Zitadelle und Neutor gefunden worden, aber erst 1847 in das Altertumsmuseum gelangt. Der Kopf habe also nicht lange in seiner ursprünglichen Funktion als Kaiserbüste in der Stadt gestanden.