Verdi fordert Tarifergebnis für Busfahrer bis Ende Mai

Eine Woche nach einer Landtagsdebatte über den Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz hat Verdi von den Arbeitgebern bis Ende Mai ein Ergebnis verlangt. Ansonsten müssten sich Schülerinnen und Schüler sowie Berufspendler ab Juni auf weitere landesweite Streiks einstellen, kündigte Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider am Mittwoch in Mainz an.