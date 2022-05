Keine flächendeckende Gefährdung von Firmen im Ahrtal

Schmitt ergĂ€nzte: "Die Unternehmerinnen und Unternehmer packen an und stecken mitten im Wiederaufbau." Das Land wĂŒrde Einkommenseinbußen von Firmen im Ahr-Flutgebiet gerne lĂ€nger als sechs Monate ausgleichen. Diese von der EU vorgesehene Befristung habe sich bei einer so umfassenden Naturkatastrophe wie Mitte Juli 2021 im Ahrtal nicht bewĂ€hrt. "Land und Bund werden daher in dieser Sache zunĂ€chst informelle GesprĂ€che mit der EuropĂ€ischen Kommission suchen", kĂŒndigte die Wirtschaftsministerin an.