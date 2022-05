Land steigt voraussichtlich 2024 ins 365-Euro-Ticket ein

Rheinland-Pfalz steigt voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 in das im Koalitionsvertrag verankerte 365-Euro-Ticket f├╝r junge Menschen ein. "Im zweiten Halbjahr 2022 wird dazu ein Gutachten in Auftrag gegeben, das die finanziellen Folgen f├╝r das Land und die lokalen Aufgabentr├Ąger in Augenschein nehmen wird", sagte ein Sprecher des Mobilit├Ątsministeriums am Donnerstag in Mainz. Eine Reihe von Fragen m├╝ssten noch gekl├Ąrt werden, etwa zu den unterschiedlichen Zielgruppen und zu den Landesgrenzen ├╝berschreitenden Verbindungen.