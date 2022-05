Tag zwei auf dem Landesfest: "Die Stadt ist voll"

Auch am zweiten Tag wird das bunte Programm auf den B├╝hnen und an hunderten St├Ąnden auf dem Landesfest in Mainz gut angenommen. "Die Stadt ist voll", erkl├Ąrte eine Sprecherin der Landesregierung am Samstagmittag auf dem Rheinland-Pfalz-Tag - im Hintergrund stimmungsvolle Musik des Landespolizeiorchesters und feiernde Menschen auf dem Mainzer Schillerplatz. Dort luden am Vormittag Ministerpr├Ąsidentin Malu Dreyer und Mitglieder ihrer Landesregierung zum Fr├╝hschoppen ein.