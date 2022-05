Johannes Heger ist neuer Präsident der Unternehmerverbände

Der neue PrĂ€sident der Landesvereinigung der UnternehmerverbĂ€nde (LVU) in Rheinland-Pfalz, Johannes Heger, hat deutlich mehr Praktiker aus der Wirtschaft in den Schulen und Hochschulen gefordert. Der 56-JĂ€hrige wiederholte auf dem Unternehmertag in Mainz am Dienstag zudem die LVU-Forderung nach einer Energiebedarfsanalyse der privaten Haushalte und Betriebe. Diese sei angesichts der deutlich steigenden Preise infolge der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine notwendige Grundlage fĂŒr ZuschĂŒsse und Energiesparmaßnahmen. Der dringend notwendige Ausbau der Infrastruktur in Rheinland-Pfalz mĂŒsse zudem "ganzheitlicher gedacht" werden.