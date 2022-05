Kita-Elternsprecherin sieht Fachkräftemangel als "Zeitbombe"

Der Mangel an FachkrĂ€ften und Geld fĂŒr KindertagesstĂ€tten darf nach den Worten der neuen Landeselternsprecherin Karin Graeff nicht auf Kosten der Kinder gehen. "Eine schlechte Ausstattung der Kitas wird letztlich auf dem RĂŒcken der Kinder ausgetragen, und da gehört es nicht hin", sagte die Vorsitzende des Landeselternausschusses (LEA) der Kitas in Rheinland-Pfalz. Sie tritt die Nachfolge an von Andreas Winheller, der zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.