42-Jähriger verletzt jüngeren Bruder schwer: in U-Haft

Ein 42-J├Ąhriger hat seinen j├╝ngeren Bruder in der Wohnung der Eltern mit einem Messer schwer verletzt und sitzt deshalb in Untersuchungshaft. Die beiden Br├╝der waren am Samstagnachmittag aus zun├Ąchst ungekl├Ąrter Ursache in der Wohnung in Mainz in Streit geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der ├ältere soll im Verlauf der Auseinandersetzung zu einem Messer gegriffen und seinen 38 Jahre alten Bruder mit mehreren Stichen an Kopf, Ober- und Unterk├Ârper erheblich verletzt haben.