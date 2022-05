Ehemaliger Manager des Unternehmerverbands gestorben

Der ehemalige Hauptgesch├Ąftsf├╝hrer der Landesvereinigung Unternehmerverb├Ąnde Rheinland-Pfalz (LVU), Werner Simon, ist am vergangenen Donnerstag im Alter von 68 Jahren gestorben. Das teilte der Verband am Montag in Mainz mit. Der LVU w├╝rdigte Simons "langj├Ąhriges engagiertes Wirken". Ein besonderes Anliegen sei ihm der Dialog zwischen Kirchen und Wirtschaft gewesen.