Wefelscheid: Auffanggesellschaft für defizitäre Kliniken

Der Landeschef der Freien WĂ€hler, Stephan Wefelscheid, hat von der rheinland-pfĂ€lzischen Landesregierung eine Art "Bad Bank" fĂŒr defizitĂ€re kommunale KrankenhĂ€user gefordert. "Von Landesseite aus sollte alles unternommen werden, um die neun KrankenhĂ€user in kommunaler TrĂ€gerschaft noch zu halten", sagte Wefelscheid am Montag in Mainz. Seine Auffassung sieht der Jurist von einem Rechtsgutachten des Wissenschaftlichen Diensts des Landtags bestĂ€tigt. Darin geht es im Auftrag der Freien WĂ€hler um die Vorgaben fĂŒr die VerĂ€ußerung kommunaler KrankenhĂ€user.