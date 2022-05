Arbeitslosigkeit im Saarland leicht gesunken

Die Arbeitslosigkeit im Saarland ist im Mai im vierten Monat in Folge zurückgegangen - zumindest leicht. Rund 31.400 Frauen und Männer waren im Mai arbeitslos gemeldet. Das waren 1,4 Prozent weniger als im April - und 15,0 Prozent weniger als im Mai des Vorjahres, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Trier berichtete. Die Arbeitslosenquote lag im Mai unverändert bei 6,0 Prozent. Im Vorjahr hatte sie 7,0 Prozent betragen.