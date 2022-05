Anzug von Jauch, Kleid von Roos und Zentner-Trikot verkauft

Job-Outfits und ehemalige Lieblings-Kleidungsst├╝cke von Prominenten wie Moderator G├╝nther Jauch, Schiedsrichter Markus Merk und S├Ąngerin Mary Roos werden am Tag der Organspende (4. Juni) in Mainz verkauft. Mit der Aktion an diesem Samstag namens "Second Chance" (Zweite Chance), solle ein Zeichen f├╝r die Organspende gesetzt werden, sagte die Sprecherin der Landeszentrale f├╝r Gesundheitsf├Ârderung, Birgit Kahl-R├╝ther, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.