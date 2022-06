Gesundheitsminister Hoch informiert zum Tag der Organspende

Zum diesj├Ąhrigen Tag der Organspende am kommenden Samstag richten sich die Blicke bundesweit auf Mainz. Die Schirmherrschaft f├╝r die Aktionen haben Ministerpr├Ąsidentin Malu Dreyer und Oberb├╝rgermeister Michael Ebling (beide SPD) ├╝bernommen. Bereits heute (13.30 Uhr) informiert der rheinland-pf├Ąlzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) ├╝ber die aktuelle Lage und Entwicklungen rund um Organspenden. An der Pressekonferenz nehmen auch Axel Rahmel von der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO), Gerd B├Âckmann vom Verein Lebertransplantierte Deutschland und die Organempf├Ąngerin Silvia Peisl teil.

Der "Tag der Organspende" steht unter dem Motto "Zeit, Zeichen zu setzen". Die Veranstaltungen in Mainz beginnen mit einem ├Âkumenischen Gottesdienst in der Kirche St. Quintin. Geplant sind au├čerdem eine Ausstellung und Themenzelte auf dem Gutenbergplatz. Organempf├Ąnger wollen Plakate hochhalten, auf denen die Zahl der Lebensjahre steht, die sie seit ihrer Transplantation gewonnen haben. In der Nacht sollen Geb├Ąude angeleuchtet werden.