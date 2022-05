Südwesten: Beschäftigte im Gastgewerbe erhalten mehr Geld

BeschĂ€ftigte im Hotel- und GaststĂ€ttengewerbe Baden-WĂŒrttembergs erhalten ab Juli mehr Geld. Der Hotel- und GaststĂ€ttenverband (Dehoga)und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-GaststĂ€tten (NGG) einigten sich auf einen neuen Tarifvertrag, wie beide Parteien am Dienstag in Stuttgart mitteilten. Neu sei zudem das Tarifraster, das sich an der Qualifikation der BeschĂ€ftigten und dem Verantwortungsumfang der jeweiligen TĂ€tigkeit orientiere statt wie bisher an den Berufsbezeichnungen des traditionellen französischen Modells.