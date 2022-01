Münster

Münster-"Tatort" ganz lässig: Thiel und Boerne duzen sich

17.01.2022, 06:20 Uhr | dpa

Diese ungewohnt lässige Anrede hat wohl viele Fans aufhorchen lassen: Beim neuen Münster-"Tatort" sind Kommissar Thiel (Axel Prahl) und Rechtsmediziner Boerne (Jan Josef Liefers) am Sonntagabend in der Schluss-Szene plötzlich vom "Sie" zum "Du" gewechselt. "Ich dank auch Dir, Karl Friedrich, dass Du an mich geglaubt hast", sagt Thiel ergriffen am Ende der Folge "Des Teufels langer Atem". Boerne klopft dem Ermittler etwas unbeholfen auf die Schulter und antwortet: "Wir gehen jetzt besser, Frank."

So endete der 40. Fall des Münster-"Tatorts" ganz im Zeichen der Freundschaft. Bisher hatte das Duo viel Wert auf Förmlichkeit gelegt. Ob es bei der neuen Kumpelhaftigkeit bleibt, steht aber noch in den Sternen. "Kommissar Thiel und Prof. Boerne ist im Laufe ihrer 20-jährigen Zusammenarbeit in besonderen Momenten schon das ein oder andere Mal ein "Du" herausgerutscht", sagte eine Sprecherin des Westdeutschen Rundfunk auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Bisher sind sie aber immer zum "Sie" zurückgekehrt."