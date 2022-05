Hohe Kosten, niedrige Preise: Klagen über die Erdbeer-Ernte

M├╝nster Hohe Kosten, niedrige Preise: Klagen ├╝ber die Erdbeer-Ernte Von dpa 27.05.2022 - 13:13 Uhr Lesedauer: 2 Min. Eine reife Erdbeere h├Ąngt auf einem Feld in einem Folientunnel an einer Pflanze. (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild/dpa-bilder)

Der Verkauf von Erdbeeren ist in diesem Jahr f├╝r viele Bauern zu einem so schlechten Gesch├Ąft geworden, dass einige von ihnen auf die Ernte verzichten und die Felder h├Ąckseln. Die Kosten seien hoch und der Preis niedrig, daher lohne sich die Ernte mancherorts nicht, sagte Bernhard R├╝b am Freitag von der Landwirtschaftskammer NRW.

Ein Grund f├╝r den Preisverfall ist das sonnige und relativ trockene Wetter der vergangenen Wochen: "Die Erdbeeren sind dadurch so gut gewachsen, dass der Ernteertrag sehr hoch ist - das Angebot ist gro├č, die Nachfrage aber niedrig", sagte R├╝b. Zuvor hatte der WDR ├╝ber die schwierige Lage bei den Erdbeer-Bauern berichtet.

Die schwache Nachfrage f├╝hrt Branchenfachmann R├╝b unter anderem auf die Auswirkungen der Inflation zur├╝ck: Der Alltag sei f├╝r die Menschen so teuer geworden, dass sie auf bestimmte Lebensmittel verzichten - etwa den Kauf von Erdbeeren. Bei einem weiteren Grund verweist R├╝b auf die Corona-Pandemie: "In den vergangenen zwei Jahren sind viele Stadtbewohner aufs Land gefahren, um dort in Hofl├Ąden oder auf dem Markt Erdbeeren zu kaufen." Dieser Boom sei nun aber vorbei. Das liege auch an den hohen Spritpreisen - dadurch wollten viele B├╝rger ihr Auto so wenig wie m├Âglich nutzen. "Die Fahrt auf das Land, bei der auch Erdbeeren gekauft werden, f├Ąllt dann weg", sagte R├╝b.